В посольстве прокомментировали информацию о задержании россиянина в Жироне

В посольстве РФ в Испании прокомментировали появившуюся в местных СМИ информацию о задержании гражданина России, подозреваемого во вмешательстве в политические процессы в Каталонии.
«В связи с появлением в местной прессе информации о задержании 4 октября в провинция Жирона россиянина хотели бы сообщить, что ни в посольство, ни в генконсульство соответствующих уведомлений со стороны компетентных органов Испании в установленном порядке не поступало», — пояснили дипломаты. Об этом сообщает Lenta.ru.
Ранее газета El Mundo сообщила, что россиянин был задержан вместе с гражданином Украины. В их машине нашли гранату. Правоохранительные органы расследуют зарубежное вмешательство в ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии.
21 ноября стало известно, что в Испании начато расследование о вмешательстве сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (также известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии. По данным Bellingcat, офицер ГРУ Денис Сергеев, которого также называли «третьим отравителем Скрипалей», минимум дважды посещал Барселону под именем Сергея Федотова, в том числе 29 сентября 2017 года — за два дня до референдума.Темы: Русская Испания