В Москве совершил экстренную посадку летевший в Мадрид самолёт

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В московском аэропорту Шереметьево экстренно приземлился самолет Boeing-777, выполнявший рейс Гонконг — Мадрид.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что самолет, находясь в воздухе, передал информацию об отказе одного из каналов управления левым двигателем. После этого в столичный аэропорт был направлен запрос на совершение посадки.
По словам источника, в результате никто не пострадал, самолет сел благополучно.