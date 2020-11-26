В Москве открылась фотовыставка "Галисия Край Земли"

Отдел туризма посольства Испании в Москве открыл в столице фотовыставку «Галисия Край Земли».
Цель — познакомить россиян с историческими местами северо-запада Испании и историей одного из самых важных маршрутов христианского мира – Пути Апостола Якова.
Экспозиция открылась на пешеходном мосту «Багратион» в Москве (Москва, наб. Тараса Шевченко д.23а, м. Выставочная, Международная). Она состоит из 26 фоторабот известного испанского фотографа Адольфо Энрикеса.
Выставка пройдёт до 27 декабря 2020 года. Режим работы: с 6:00 до 2:00. Вход на выставку «Галисия Край Земли» свободный.
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