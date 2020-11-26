Испания экстрадировала двоих россиян

Двое россиян - один, обвиняемый в мошенничества, другой - в попытке сбыта наркотиков через интернет - экстрадированы из Испании, один из них уже во второй раз.
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Александра Дереку и Евгения Германовича... В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Александр Дерека и Евгений Германович будут доставлены в Москву", - говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры России. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что Александр Дерека обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в декабре 2013 года Дерека занял у двух знакомых семь миллионов рублей, но в оговоренный срок не вернул их. Подчеркивается, что в 2009 году Дерека уже был экстрадирован из Испании и осужден за мошенничество.
Добавляется, что Евгений Германович обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет. По версии следствия, в 2015 году Германович в составе организованной преступной группы пытался сбыть "синтетику" через созданный интернет-магазин. После совершения преступлений они скрылись от правоохранителей и были объявлены в розыск.
Отмечается, что в связи с установлением их местонахождения в Испании, ГП РФ направила зарубежным коллегам запросы о выдаче обвиняемых, которые были удовлетворены.Темы: Русская Испания