В МИД РФ резко прокомментировали заявления Борреля о вакцинах

Заявление испанского политика, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего усилия России в борьбе с пандемией с деятельностью террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), является примером недобросовестной конкуренции в отношении российских вакцин от коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова констатировала, что набирающая обороты "война вакцин" сопровождается потоком ложной или намеренно искаженной информации, передает ТАСС. Однако, по ее словам, в Москве шокированы тем, что к этой практике присоединился глава европейской дипломатии. "В своем блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы глава европейской дипломатии пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства", - сказала она. - Попутно Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов".
В этой связи Захарова отметила, что, призывая к противодействию манипуляциям в медиа, Боррель сам "демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией". "Риторику Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности не можем воспринимать иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки, - подчеркнула она. - Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов".
Ранее Боррель заявил, что российские СМИ распространяют ложную информацию о европейских и американских вакцинах от COVID-19, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. По мнению Борреля, такие сообщения направлены на страны, где Россия хочет продавать свой собственный препарат против коронавируса.
«Западные разработчики вакцин открыто высмеиваются в многоязычных российских СМИ, контролируемых государством, что в некоторых случаях приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян… Такие рассказы явно направлены на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину Sputnik V»,— сказал Боррель.