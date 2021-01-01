Испанцы теперь могут получать визы в Россию онлайн

Последние новости Испании на русском языке
В 1 января наступившего года Россия ввела единую электронную визу для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. В число стран, граждане которых могут пользоваться новой системой, вошла и Испания.
Опрошенные порталом "Интерфакс-Туризм" эксперты прогнозируют рост въездного турпотока благодаря возможности получить визы онлайн после полномасштабного восстановления авиасообщения.
Электронная виза будет доступна гражданам Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Китая (включая Тайвань), КНДР, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов. Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.
Оформить визу в Россию можно на сайте или в приложении. Необходимо загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, указать страну проживания, а также регион, через который планируется въезд. Также нужно будет указать личную почту и контактный номер, чтобы подключить опцию автоматического уведомления о ходе и результате обработки заявления с подробными инструкциями.
Для получения визы не потребуется приглашение принимающей стороны, бронь отеля или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов, для детей до 6 лет — бесплатно.
МИД рекомендует распечатать уведомление об одобрении визы. Если нет принтера, то необходимо сохранить сведения, указанные в уведомлении, любым другим способом для возможности их визуального представления представителям транспортной компании при посадке в транспортное средство и сотрудникам пограничной службы при прохождении паспортного контроля на пограничном пункте.