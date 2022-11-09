В Калининграде вынесли приговор представителю испанской компании за продажу ребёнка

Представитель испанской компании суррогатного материнства продал чужого ребёнка за 1,9 млн рублей в Калининграде, суд признал его виновным и приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии, сообщило СУСК РФ по Калининградской области.

Испанская компания предоставляла иностранцам услуги по сопровождению на территории Калининграда, размещению и уходу за детьми, рождёнными по программе суррогатного материнства.

По версии следствия, в Киеве в специализированной клинике россиянке, принимавшей участие в программе суррогатного материнства перенесли эмбрион от генетических родителей. Женщина забеременела, но заказчик отказался от прав на ещё не родившегося ребёнка.

Тогда представитель испанской компании и его коллеги предложили бесплодной испанке под видом участия в программе суррогатного материнства выкупить младенца за 27 тыс. евро. Она согласилась и перевела деньги. В Калининградской области женщина получила от осужденного рожденную суррогатной матерью девочку и свидетельство о рождении, согласно которому она является ее матерью.

Подсудимый вину не признал. Приговор пока не вступил в законную силу.