В июне Россия поставила в Испанию рекордные с 2004 года объемы газа, став вторым по величине после США поставщиком газа в королевство. Об этом сообщает газета El Mundo.

Импорт природного газа из России в Испанию в первом месяце лета побил рекорд, увеличившись на 32,8%. Всего за первую половину 2022 года королевство закупило на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

На долю России пришлось 24,4% природного газа, поступившего в Испанию в июне, в то время как на долю США — 29,6%. Из-за роста экспорта из России ранее лидирующий по поставкам в королевство Алжир опустился на третье место. На его долю в июне пришлось 21,6% от общих объемов импортированного топлива.

Ранее министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что страна планирует запустить новый газопровод между Испанией и Францией, который может спасти страны Европы от полномасштабного энергетического кризиса. Государство хочет реализовать отложенное несколько лет назад проектирование газопровода Midcat на фоне ограничения поставок российского газа в Европу. Новый трубопровод поможет странам блока увеличить потоки газа и снизить зависимость от энергоресурсов из России.

Источник: Lenta.ru