Более 138 тысяч украинцев нашли убежище в Испании

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Власти Испании выдали убежище уже 138 370 гражданам Украины, сообщает издание Publico.
Убежище даёт разрешение на проживание и работу на территории Испании для совершеннолетних. Кроме того, украинцам с водительскими правами разрешается управлять автомобилем на протяжении года.
Больше всего убежищ выдано в Валенсии — 34 649. На втором месте — Каталония (31 347). Далее следует Мадрид (20 716) и Андалусия (19 728).
Из всех, кто получил убежище в Испании, 64,9% — женщины.