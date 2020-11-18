В испанском Виго открылось почётное консульство России

У России появился почётный консул в Виго (Галисия).
На должность Почётного консула назначен Педро Моуриньо — генеральный директор и основатель компании IberAtlantic Global Corporation S.L. и координатор «Форума по интернационализации», проводимого в «Ассоциации предпринимателей Галисии». Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Испании.
Моуриньо выдан консульский патент от имени министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также оформлена экзекватура от имени короля Испании Филиппа VI. Официальная церемония вручения упомянутых документов Моуриньо будет проведена в Галисии как только позволят обстоятельства, связанные с чрезвычайной ситуацией в Испании, вызванной пандемией коронавируса.
Основной целью деятельности почетного консула является защита законных прав и интересов российских граждан, проживающих в Галисии, оказание им необходимой помощи и содействия в рамках его полномочий. Кроме того, Моуриньо приложит все усилия для развития и укрепления дружбы и сотрудничества между российскими регионами и Галисией, а также будет оказывать поддержку на региональном уровне посольству РФ в Испании по усилению взаимодействия между странами в экономической, предпринимательской, культурной и туристической сферах.Темы: Русская Испания Бизнес