В Марбелье 19-летний россиянин на внедорожнике сбил трёх женщин и скрылся

19-летний россиянин на внедорожнике Mercedes сбил трёх женщин в Марбелье. В том числе беременную женщину.
Как сообщает Malaga Hoy, молодой человек был без прав и попытался скрыться от полиции. Около 17:00 внимание сотрудников правоохранительных органов привлёк автомобиль, который двигался с нарушениями по улице Alfonso Hohenloe. Полицейские попытались остановить его, но водитель только прибавил газу, выехал на встречную полосу и сбил трёх женщин — пешеходов. Сообщается, что это туристки с иностранным гражданством. 57-летняя женщина, 28-летняя беременная женщина и её мать. По информации издания, беременную женщину на машине скорой помощи отвезли в больницу. А нарушитель тем временем доехал до Пуэрто-Бануса, бросил там машину, пересел на такси и поехал к себе домой. Там он и был задержан.
Молодому человеку предъявят обвинение в опасном вождении без прав, а также в оставлении в опасности.Темы: Русская Испания Марбелья Происшествия