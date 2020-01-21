В Испании задержан россиянин, бежавший из немецкой тюрьмы

Испанская полиция задержала в провинции Малага гражданина России, который был объявлен в общеевропейский розыск Германией.
Как сообщает РИА Новости, в сентябре 2019 года мужчина был доставлен из тюрьмы в больницу города Гюнцбург (Бавария), где захватил медсестру в качестве заложника, говорится в сообщении Национальной полиции. Приставив к ее горлу самодельный нож, он ушел из больницы и скрылся. Ему были предъявлены обвинения в преступлениях против людей, захвате заложников и неисполнении приговора.
Немецкие правоохранительные органы установили, что он находится в Испании, постоянно меняя место пребывания, и что ему оказывают помощь другие выходцы из России. В итоге испанские правоохранительные органы обнаружили его в курортном городе Нерха, где он жил как нищий. В момент задержания мужчина находился в палатке вместе с несколькими соотечественниками. При нем не было документов.Темы: Русская Испания