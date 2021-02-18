В Испании возобновили дело в отношении Фридмана

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Национальная судебная палата Испании (НСПИ) по требованию прокуратуры возобновила уголовное дело о возможной причастности члена совета директоров LetterOne Holdings, совладельца «Альфа-Групп» российского миллиардера Михаила Фридмана к банкротству испанской компании Zed WorldWide в 2016 году. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на НСПИ.
Уголовное дело возбудили в 2019 году, напоминает РБК. Как писала El Pais, испанская прокуратура считала, что, будучи акционером занимающейся разработкой игр и мобильных приложений Zed WorldWide, Фридман совершил ряд действий для ухудшения финансового положения компании и приобретения ее за €20 млн. При этом реальная стоимость корпорации составляла €1,2 млрд.
После этого Zed WorldWide слилась с ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика», образовав компанию Zed+. Фридман заявлял, что не связан с ней и не владеет долями в компании через подконтрольные ему юрлица.
Как пишет Confidencial, следователь НСПИ Мануэль Гарсия Кастельон закрыл дело в декабре 2020 года, поскольку расследование не смогло доказать прямое или косвенное участие миллиардера в банкротстве группы Zed, и у суда нет оснований для предъявления обвинений.
Однако, как сообщает DW, прокуратура обнаружила новые документы, касающиеся данного дела. Среди них есть электронные письма, которые могут свидетельствовать о причастности миллиардера к банкротству Zed. К делу привлекли также бывшего генерального директора «Вымпелкома» (владеет брендом «Билайн») Антона Кудряшова и возглавлявшего восточноевропейский сегмент Zed WorldWide Алексея Азаренкова.