В Мадриде россиянин сломал челюсть гомосексуалу 

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Национальная полиция Испании арестовала 31-летнего россиянина за нападение на гомосексуала в районе Каса-де-Кампо в Мадриде.
Как сообщает издание El Mundo, инцидент произошёл ещё 23 января в 22:30 на улице Сан-Мануэль, рядом с метро — в районе, популярном среди людей с гомосексуальной ориентацией. По словам очевидцев, россиянин избил 22-летнего латиноамериканца, выкрикивая при этом гомофобные высказывания.
В результате у молодого человека диагностирован перелом челюсти, ушибы ребра, гематомы на лице и шее. Он госпитализирован.
Свидетели расправы вызвали полицию, которая обнаружила агрессора в компании его знакомого, которого газета описывает как «блондина крепкого телосложения».
Задержанного обвиняют в нанесении телесных повреждений, но ему также могут быть предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти.