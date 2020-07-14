В Испании в составе группы нарктотрафикантов задержан иммигрант из России

Уроженец России, постоянно проживающий в Мадриде, задержан в составе группы, занимавшейся контрабандой наркотиков. Об этом сообщает издание Ceuta al Dia со ссылкой на Гражданскую гвардию Сеуты. Известны инициалы задержанного — K.Б.Б. — и год рождения — 1987.
Всего в рамках спецоперации задержаны семь человек. Среди них — француз, марокканец и баски. Все они пытались сесть на паром в порту Сеуты и уплыть в Альхесирас (провинция Кадис). Наркотики (более 22 килограммов гашиша) были расфасованы по пакетам и спрятаны в разных местах. У перевозчиков были три автомобиля и один мотоцикл. Трое привязали запрещённый груз к телу. Остальные спрятали его в машинах, используя двойное дно.Темы: Русская Испания