Когда Испания откроется для россиян?

Появилась надежда на открытие испанских границ для россиян в ближайшей перспективе.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на брифинге в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» заявила, что, по предварительной неподтверждённой информации, Россия может оказаться в списке стран, откуда Италия и Испания начнут принимать туристов.
«К концу июля ожидается обновление списка стран, откуда будет принимать туристов Испания. И уже завтра-послезавтра такой же обновлённый список обнародует Италия. По предварительной неподтверждённой информации Россия может войти в список тех стран, которые Италия и Испания готовы будут принимать с определённого момента. И не факт, что этот момент наступит 17 июля или 1 августа», - считает Ломидзе.
Ранее министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья назвал Россию в числе стран, где ситуация с коронавирусом вызывает опасения.Русская Испания Туризм