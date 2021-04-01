В Испании в составе банды контрабандистов задержан украинец

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Гражданская гвардия Аликанте ликвидировала преступную группировку, занимающуюся контрабандой и незаконной продажей лекарств и отмыванием денег.
Крупную партию анаболиков нашли в автомобиле в Торревьехе. Медикаменты привозили контрабандой из Португалии, Молдавии, Болгарии, Китая и Латинской Америки. Реализация препаратов происходила через разные каналы сбыта. Одним из них была компания в Валенсии, занимающаяся спортивным питанием. Клиенты могли заказать медикаменты с доставкой на дом через курьерские службы. Иногда преступники не ограничивались продажей препаратов, но даже сами вводили их клиентам. После одной такой процедуры пациенту потребовалось оперативное вмешательство, так как в организм попала инфекция.
Всего в рамках полицейской операции задержаны около 15 человек в возрасте от 22 до 39 лет. Один из них украинец, остальные испанцы.