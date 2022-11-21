В Испании рассказали о российских беженцах в период мобилизации

В Испании отмечают рост числа запросов об убежище, поступающих от россиян, которые бегут от мобилизации.

Как сообщает Cadena Ser со ссылкой на данные МВД, за последние девять месяцев испанские власти получили 464 запроса от россиян. Почти половина из них (45%) — от мужчин, которые хотят избежать участия в военных действиях.

По информации Cadena Ser, большинство из них приехали в Испанию на автомобиле, остальные прилетели на самолете. Как правило, прилетают в аэропорт Мадрида, где их регистрируют в специальной комнате для тех, кто просит убежища.

«Они прибывают с туристической визой и в основном заявляют об отказе от военной службы по соображениям совести из-за риска быть мобилизованными. Также мы принимаем заявки от представителей ЛГБТ-сообщества и политических оппонентов», — сообщила Cadena Ser представитель Испанской комиссии по делам беженцев Эстрелья Галан.

Далее в статье приводится история одного такого беженца. Можно почитать здесь.

На фото - та самая комната в аэропорту Мадрида.