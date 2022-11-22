В этом году Испания выдала россиянам втрое больше виз 

Испания выдала гражданам РФ с начала 2022 года примерно в три раза больше виз, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные испанского МИД.

Число краткосрочных шенгенских виз, выданных россиянам с начала текущего года для въезда в Испанию, увеличилось почти втрое, до 108 862. Однако это число ниже, чем до пандемии коронавируса.

В публикации отмечается, что рост числа выданных виз свидетельствует об увеличении интенсивности поездок россиян в Западную Европу, несмотря на закрытие неба Евросоюза для российских самолетов.

По словам одного из европейских дипломатов, запрет на въезд для граждан РФ, введенный некоторыми странами Восточной Европы, включая Польшу и Чехию, может побудить некоторых россиян направиться в страны Западной Европы.