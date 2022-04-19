В Испании проживают почти 1900 инвесторов из России

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Почти 1900 российских инвесторов легально проживают в Испании благодаря разрешениям особой категории, предоставленным в соответствии с Законом по поддержке предпринимателей.
Всего же, по данным на 31 декабря 2021 года, в Испании проживали 25 100 иностранных инвесторов. Об этом сообщает Министерство интеграции, социального обеспечения и миграции.
По инвесторскому разрешению в Испании проживают всего 2,7% от общего числа россиян в стране. В Испании, по данным министерства, официально проживают 70 111 россиянин.