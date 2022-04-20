В испанском холдинге Inditex рассказали о вероятности возвращения в Россию

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Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, рассчитывает возобновить деятельность в России, когда это будет возможно. Об этом сообщил в среду управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас.
Как передает агентство EFE, текстильная группа продолжает следить за развитием ситуации вокруг Украины. При этом компания планирует возобновить свою деятельность в России, "как только это будет возможным и позволят условия".
Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта приняла решение временно прекратить работу на территории России.
Источник: ТАСС