В Испании начал работать российский сервис доставки готовой еды Grow Food

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Российский сервис доставки продуктовых наборов Grow Food запустил сайт и приложение в Испании. Это первый зарубежный регион, в котором запустился сервис.
Как сообщил «Ведомостям» представитель сервиса, блюда готовятся на производстве в центре Мадрида площадью в 1000 квадратных метров. Программа питания от Grow Food в Испании стоит от 36 до 57 евро в день в зависимости от калорийности. Минимальный заказ — рацион, рассчитанный на три дня, отмечается на сайте.
Как уточнил представитель сервиса, выбор Испании в качестве первого региона для международной экспансии был выбран на основе «внутреннего исследования». Его подробности, а также объем инвестиций в запуск в компании не раскрыли.