В Испании из сексуального рабства освободили девушек из России и Украины

Национальная полиция Испании обезвредила в Мотриле (Гранада) преступную группу, которая удерживала в сексуальном рабстве пять девушек, в основном уроженок России и Украины.
Задержаны шесть человек: четверо членов преступной группы и ещё двое — за фальсификацию документов. В сообщении Национальной полиции говорится, что жертвами сутенёров становились женщины, искавшие работу за границей в Интернете. Злоумышленники предлагали им трудоустройство в Испании и помогали оформить документы, необходимые для въезда в страну. При этом подчёркивалось, что вступать в интимные отношения им не придётся. В частности, девушкам предлагали работу в сфере услуг.
Реальность оказалась другой. Жертвы прилетали в Испанию под видом туристок. В аэропорту Малаги россиянок и украинок встречал лично владелец борделя и отвозил их в одну из двух квартир, где их заставляли работать проститутками по десять часов в день без выходных. За девушками устанавливали строгий контроль. Их штрафовали за малейшую провинность и заставляли просить специального разрешения для выхода на улицу.
После того, как в правоохранительные органы обратились три из них, полиция провела обыски в обеих квартирах, а также в борделе, расположенном в Мотриле. Изъято 16 740 евро, два автомобиля и документы. Бордель закрыли.Темы: Русская Испания