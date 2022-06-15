В Аликанте задержали 14 мигрантов, выдававших себя за беженцев из Украины

Как сообщает телеграм-канал "Испания", нелегалы воспользовались правом на убежище, которое Испания выдаёт иностранцам, оказавшимся в Украине и не сумевшим вернуться на родину. Все 14 человек утверждали, что оказались заблокированы в Украине, но смогли добраться до Испании. Однако при опросе они не смогли описать места, где якобы проживали в Украине. После запроса в Киев информация о поддельных документах подтвердилась.

Они задержаны. Им предъявлены обвинения в фальсификации документов. Это 12 мужчин и 2 женщины, граждане Марокко, Кубы и Доминиканской республики.