Украина просит Испанию выдать блогера Анатолия Шария

Украинские власти обратились к властям Испании с просьбой выдать Киеву украинского блогера Анатолия Шария. Об этом говорится в ответе офиса генпрокурора Украины на запрос агентства Украинские новости.

Как сообщило агентство в четверг, офис генпрокурора сообщил, что запрос о выдаче Шария для привлечения к уголовной ответственности на Украине был направлен в Министерство юстиции Испании 18 мая.

Отмечается, что "запрос направлен в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года, которая не определяет конкретный срок, в течение которого запрашиваемая сторона должна рассмотреть запрос".

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Шария в госизмене и нарушении равноправия граждан, 25 февраля Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера. Тогда же СБУ объявила его в розыск, а 1 марта запросила международную помощь для проведения следственных действий в рамках уголовного дела против Шария, проживающего в ЕС. 4 мая стало известно, что Шария задержали в Испании по требованию Киева. Позднее он был отпущен под подписку о невыезде.

Источник: ТАСС