В Аликанте судят бездомных, убивших украинца за игрой в домино

В Аликанте на следующей неделе будут судить троих бездомных литовцев, обвиняемых в убийстве 54-летнего украинца.
Инцидент произошёл 15 октября 2018 года под мостом на проспекте Доктор Хименес Диас, где часто ночуют бездомные. Конфликт возник во время игры в домино, которая сопровождалась распитием алкогольных напитков. Как сообщает издание La Provincia, подвыпивший мужчина стал «лёгкой жертвой». Его жестоко избили и бросили под мостом. Там его тело обнаружили на следующий день. Сообщается, что смерть наступила от полученных травм через несколько часов после избиения.
Теперь прокуратура требует для убийц по 15 лет тюрьмы и выплаты компенсации в размере 50 тыс. евро, которую должен получить сын погибшего.Темы: Русская Испания Аликанте