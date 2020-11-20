Застрявший в Испании российский теплоход продан с аукциона

На аукционе продан теплоход «Заполярье», который стоит в порту Испании.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит портал «Би-порт». Судно находится в Испании с 1 июля 2018 года после захода в порт Сеута. Теплоход прибыл на дозаправку из Таррагоны, где загрузил 22 тонны технической соли для дорог. Затем он намеревался направиться в британский Тис, но из-за возникших у «Мурманского морского пароходства» финансовых проблем и отсутствия топлива «Заполярье» осталось стоять в Испании.
Чтобы поддерживать корабль в рабочем состоянии, на него периодически направляли моряков. Сейчас на борту находятся девять человек.
«В связи с вновь поступившей жалобой экипажа на отсутствие на корабле нормальных условий работы и жизни наше Посольство оперативно связалось с «Мурманским морским пароходством» с просьбой максимально ответственно разобраться в сложившейся ситуации и помочь своим работниками», – заявила Мария Захарова в ходе брифинга.
По словам официального представителя МИД РФ, морякам перечислили деньги на проживание в хостеле. Их вернут в Россию в течение месяца за счет средств «Мурманского морского пароходства».
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