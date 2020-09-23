У российско-болгарской ОПГ испанская полиция изъяла 35 тонн гашиша

Национальная полиция Испании изъяла 35 тонн гашиша в ходе крупной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе правоохранительных органов.
По их информации, в сентябре полицейские перехватили четыре парусника одной преступной группировки в течение пяти дней, передает ТАСС. Как уточнили правоохранительные органы, были задержаны девять членов преступной организации - граждане Болгарии и России. При этом первые изъятия наркотиков были произведены еще в марте этого года.
Расследование началось в октябре 2019 года. Как уточнила национальная полиция, речь идет о "самой крупной операции в Испании по борьбе с незаконным оборотом гашиша по морю".Темы: Русская Испания