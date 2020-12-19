Тихановская направляется в Испанию на встречу с диаспорой и переговоры с премьером

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Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская совершит рабочий визит в Испанию, где проведёт переговоры с руководством страны и встретится с диаспорой. Ожидается, что она посетит Мадрид 21—23 декабря.
Как сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал политика, у неё запланирован онлайн-звонок с главой правительства Испании Педро Санчесом, встреча с министром иностранных дел Аранчей Гонсалес Лайей. Кроме того, она проведёт встречи в испанском парламенте и встретится с местной белорусской диаспорой.
Ранее открылось так называемое «народное посольство» Белоруссии в Испании и ещё 13 странах. В виртуальном открытии посольств приняла участие Тихановская. Главными функциями «народных посольств» будет «информирование общественности о ситуации в Белоруссии», контакты с органами власти, общественными организациями и профсоюзами, а также помощь белорусам, которые были вынуждены покинуть свою страну.