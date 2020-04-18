СМИ: задержана россиянка, прилетевшая в Испанию «заражать коронавирусом»

В одном из супермаркетов Бенальмадены задержана 44-летняя женщина, которая заявила полиции, что прилетела в Испанию из России, чтобы распространять коронавирус. Об этом сообщает издание SUR.
Женщина провела весь вечер на улице, не соблюдая карантин. Она заходила и выходила из магазина, ничего при этом не покупая и мешая продавцам и клиентам. Когда магазин уже должен был закрываться, россиянка отказалась покидать его.
На место происшествия прибыла полиция. Женщина попыталась напасть на агента, но была задержана и доставлена в участок, пишет издание. Полицейским она рассказала, что прилетела из России пару дней назад специально, чтобы «заражать коронавирусом».
Источник: SUR