СМИ: в Аликанте россиянка упала со скалы

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Для группы из шести человек поход в горы провинции Аликанте закончился в пятницу трагедией. Из-за обвала горной породы несколько человек упали с большой высоты. Погибла женщина. Серьёзно ранен мужчина.
Как сообщает газета El Pais, жертвой несчастного случая стала 40-летняя россиянка. «Мы выражаем соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении спасательной службы Аликанте, которая занималась эвакуацией туристов.
Инцидент произошел в пятницу в районе муниципалитета Валль-де-Лагуарт (Аликанте). Группа из шести человек совершала переход через хребет Каваль-Верд. Внезапно произошел обвал горной породы, камни ушли из-под ног двоих участников группы, и они упали с большой высоты. Женщина ударилась головой и погибла. Мужчину с множественными травмами госпитализировали. Остальные члены группы не пострадали.