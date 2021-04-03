Авиакомпания Ryanair запускает рейс Одесса-Барселона

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Авиакомпания Ryanair с 3 июля планирует запустить новый рейс: Одесса-Барселона. Самолеты будут летать два раза в неделю, во вторник и субботу. Билеты в оба конца стоят около 150 евро. Вылет из Одессы — в 20:10. Из Барселоны — в 15:00 по местному времени.
Ryanair этим летом будет выполнять в Испании 582 рейса (из низ 48 — новых). Каждую неделю будет осуществляться 2500 перелетов. Лоукостер соединит Испанию с 28 другими странами.
Новые рейсы свяжут Аликанте с Лансароте, Ибицей, Меноркой и Виторией, а Пальму — с аэропортами Тенерифе Северный, Херес и Сарагоса. Также можно выделить новые рейсы Малага-Менорка, Севилья-Менорка и Валенсия-Фуэртевентура.