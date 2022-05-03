СМИ: у российского депутата отнимут три квартиры в Испании

Об этом сообщают российские telegram-каналы со ссылкой на испанскую газету La Nueva в понедельник, 2 мая. По данным СМИ, в ближайшее время недвижимость перейдёт в распоряжение местного муниципалитета и, вероятно, будет продана.

По словам помощницы Аркадия Пономарёва Маргариты Сазоновой, в настоящее время вопрос по этой теме обсуждается с юристами. Но, скорее всего, квартиры действительно отнимут.

Сам Аркадий Пономарёв ранее подтвердил изданию Daily Storm, что находится под санкциями. Он отметил, что больше двух лет не был в Испании, и разлука с имуществом его не беспокоит. Даже в том случае, если оно будет экспроприировано испанским правительством. Пономарёв уверил, что даже не знает, в каком состоянии находятся его квартиры, и назвал этот вопрос «не жизненно важным».

В феврале Аркадий Пономарёв рассказал «Вести Воронеж», что задумался о продаже недвижимости в Испании. В декларации депутата указано, что квартиры занимают 151 кв. м, 155 кв. м и 178 кв. м. Между тем по данным на 2021 год, Пономарёв стал самым богатым воронежским депутатом Госдумы. Его доход составил более 199 млн рублей.

Источник: Вести Воронеж