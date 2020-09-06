СМИ: русские хакеры атаковали госпиталь в Барселоне

Компьютерная система госпиталя Moises Broggi de Sant Joan Despí в Барселоне подверглась хакерской атаке.
Как сообщает El Mundo со ссылкой на радиостанцию Rac1, вирус был запущен из России. Он не затронул основную информационную систему и личные данные пациентов и сотрудников, но заблокировал ряд серверов. В частности, был затронут архив рентгеновских снимков и корпоративная почта. Вирус-вымогатель требовал выкуп за восстановление работы, но руководство госпиталя пошло другим путём.
К борьбе с вирусом подключили Каталонское агентство цифровой безопасности, которое в данный момент занимается этой проблемой.Темы: Русская Испания Барселона