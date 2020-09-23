СМИ: полиция Аликанте прервала православное крещение на пляже

В Аликанте прихожане русской православной церкви устроили крещение прямо на пляже. Собралось около 30 человек. Теперь всем грозит штраф за нарушение мер, ограничивающих массовые собрания в период пандемии.
Как сообщает издание Esdiario со ссылкой на Департамент безопасности городского совета Аликанте, крещение проходило в субботу около полудня. Местная полиция патрулировала пляжи и увидела большую группу людей. Как выяснилось, это были православные, которые проводили обряд крещения прямо на песке. Полицейские были вынуждены вмешаться, так как сейчас в Испании запрещено собираться группами более 10 человек из-за угрозы распространения коронавируса. Верующих попросили разойтись. Теперь им грозит штраф.
Как отмечает издание, крестить ребёнка можно и в морской воде.Темы: Русская Испания Аликанте