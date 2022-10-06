СМИ: испанские банки продолжают обслуживание карт с системой UnionPay

Ранее в СМИ появились сообщения, что россияне не могут снять наличные с карт этой платежной системы. В частности, упоминались банкоматы Euronet, Kutxabank, NG и Bankiter. На сайте UnionPay в разделе, посвященном Испании, эти названия не фигурируют в списке банков, которые обслуживают такие карты в этой стране.

"У нас нет никаких распоряжений по блокировке операций, производимых любыми картами UnionPay", — сказал агентству сотрудник CaixaBank, одного из самых крупных в Испании.

В банках BBVA, Santander и Cajamar, официально работающих с системой UnionPay, агентству сообщили, что им тоже не поступало никаких распоряжений по прекращению обслуживания.