Следующий вывозной рейс из Испании намечен на 14 августа

Очередной вывозной авиарейс Аликанте-Москва запланирован на 14 августа.
Вылет должен состояться в 15:15 по местному времени. Рейс выполнит авиакомпания «Сибирь» (S7). На борт будут допущены жители России, которые успеют зарегистрироваться здесь.
Из-за COVID-19 и карантина многие соотечественники застряли за границей. Чтобы вернуть их домой были организованы специальные вывозные авиарейсы. Тысячи людей потеряли деньги из-за отмены рейсов в связи с коронавирусом. Вернуть деньги за билеты проблематично. Например, в России авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо наличных. Но в некоторых случаях удаётся добиться компенсации.Темы: Русская Испания Аликанте