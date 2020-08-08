Самолёт совершил вынужденную посадку в Малаге из-за украинца без маски

Самолет авиакомпании Air Europa, следовавший из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) в Мадрид, совершил вынужденную посадку в Малаге из-за пассажира, который отказался надеть защитную маску на борту.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE. По его информации, гражданин Украины мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В результате капитан самолета решил изменить маршрут и совершил посадку в аэропорту Малаги, где мужчину ждали сотрудники гражданской гвардии. После инцидента воздушное судно продолжило полет в испанскую столицу.Темы: Русская Испания Малага Происшествия