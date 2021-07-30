Сколько россиянок и украинок оказались в сексуальном рабстве в Испании?

Последние новости Испании на русском языке
Министерство внутренних дел Испании опубликовало данные о трудовой и сексуальной эксплуатации иностранцев за 2016 — 2020 годы. Чаще всего жертвами эксплуататоров становятся выходцы из Румынии, Колумбии, Венесуэлы. Но есть среди них и наши соотечественники.
Так, в 2020 году в графе «Люди в опасной ситуации» оказались 37 приезжих из России, 51 — из Украины. В 2019-м таких было гораздо больше — 150 и 165 соответственно.
В 2019 году жертвами торговли людьми в Испании стали 10 граждан Украины. В 2020-м — ни одного выходца из Украины или России. Зато в прошлом году было задержано пять украинцев за торговлю людьми. А в 2019-м — трое.
В 2020 году сексуальной эксплуатации в Испании подвергались 7 россиянок и 13 украинок. А годом ранее — 9 и 28 соответственно.
Источник: статистика правительства Испании