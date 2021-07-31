Испания отказала в экстрадиции доктора Блюма в Россию

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Национальный суд Испании отказался экстрадировать доктора Евгения Блюма в Россию, следует из судебного постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Слушания по делу об экстрадиции Блюма в Россию, где против него возбуждено уголовное дело в связи с иском фристайлистки Марии Комиссаровой (после замужества Чаадаевой), состоялись в Национальном суде Испании в Мадриде во вторник.
В своем вердикте, обнародованном в пятницу, судьи ссылаются на то, что это дело уже рассматривали следственный суд Марбельи и провинциальный Малаги оно было закрыто, поскольку не были найдены доказательства совершения преступления, так как отсутствовали "признаки преднамеренного обмана, который предполагает преступление мошенничества", сообщил суд. Он также напомнил, что сама Комиссарова признала компетенцию испанских судов, поскольку изначально обратилась именно в эти инстанции.
Судебное решение может быть обжаловано в течение трех дней. В ходе слушаний против экстрадиции, состоявшихся несколько дней назад, выступила прокуратура. По ее мнению, деньги Комиссарова выплатила согласно договору, лечение было проведено, а также напомнила, что спортсменка уже подавала иск против Блюма в испанский суд. Этот иск был отклонен, поскольку "было понятно, что при такой степени тяжести травм позвоночника выздоровление было невозможно".
Адвокат в ходе судебного заседания также заявил, что "неуместно снова судить за события, которые уже рассматривались". Кроме того, по его мнению, это дело может относиться только к ведению гражданского, а не уголовного суда.
Сам Блюм, который имеет гражданство России и Литвы, живет в Испании в течение последних десяти лет и ведет здесь врачебную практику в собственной клинике в Марбелье, в заключительном слове заявил, что "будет очень благодарен", если его не экстрадируют.
Уголовное дело в отношении Блюма в России было возбуждено в сентябре 2019 года. Следствие считает, что он незаконно взял деньги у Комиссаровой, получившей перелом позвоночника со смещением во время Олимпиады в 2014 году в Сочи, заключив контракт на проведение оздоровительной программы на сумму 27,8 миллиона рублей. Следствие считает, что врач знал, что при полученной травме восстановление функций спинного мозга невозможно.
Источник: РИА Новости