Самолёт Минск-Барселона развернули прямо в воздухе

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Пассажирский самолёт авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Барселону, неожиданно начал летать кругами в районе Брестской области, следует из информации сервиса Flightradar24.
Развернуться прямо в воздухе самолёту пришлось после того, как Польша не допустила его в своё воздушное пространство. «Самолет «Белавиа» действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией», - подтвердил РИА Новости представитель Польского агентства гражданской авиации.