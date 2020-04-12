Самолёт доставит россиян из Мадрида в Петербург и Москву 13 апреля

Минкомсвязь России совместно с Росавиацией скорректировали маршрут рейса AFL2501. Он сделает остановку в Петербурге.
Теперь граждане, проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области могут улететь данным рейсом. Вылет рейса Мадрид-Петербург-Москва состоится 13 апреля 2020 года в 12:00 (местное время). Рейс № AFL2501.
Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Зарегистрироваться жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области на рейс необходимо здесь.Темы: Русская Испания