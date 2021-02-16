Русские туристы слетали в Испанию почти 130 тысяч раз в 2020 году

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За 2020 год туристы из России побывали в Испании 129 693 раза. Из них 113 746 — в первом квартале. Об этом свидетельствует статистика Пограничной службы ФСБ РФ.
Согласно данным погранслужбы, которые приводит АТОР, всего за прошлый год граждане РФ вылетали в другие страны более 14 миллионов раз. И это на 70% меньше, чем в 2019 году (48 миллионов). Большинство переездов и перелётов произошло в I квартале 2020 года, до начала пандемии коронавируса.
Испания оказалась в десятке стран дальнего зарубежья, где российские туристы отдыхали чаще всего. Но только за счёт данных за I квартал. Лидирует же Турция (более 2,2 млн человек).