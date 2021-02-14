Композитор Фёдор Бирючев даст концерт в Мадриде

В России Фёдор Бирючев является одним из самых ярких представителей сцены новой музыки и чрезвычайно интересной фигурой в контексте современной музыкальной культуры.



Его концерты, с одной стороны, отличают академическая утонченность и аккуратность, глубокое погружение слушателя в музыку, а с другой – яркая экспрессивная подача, сильная энергетика и завораживающая атмосфера. За плечами у Фёдора три изданных альбома, более 100 сыгранных концертов в таких странах, как: Франция, Германия, Нидерланды, Италия, Испания, Россия, Украина, Финляндия, Индия и Таиланд.



Отдельного внимания заслуживает участие Фёдора в роли саунд-продюсера в первой в мире классической опере в иммерсивном формате «Пиковая дама» в Москве, где он работал с оркестром «New Classic Band» под руководством дирижера Андрея Рейна и солистами Большого Театра. В 2018 году этот проект стал лауреатом III Национальной премии «Онегин».



"Музыка Фёдора вдохновляет и поражает своей искренностью, нежностью и тонкой лиричностью — это саундтрек к лёгкому бризу, к долгожданному наступлению весны, к тихой ночной морской глади, к бездонному и невероятно красивому звёздному небу. На этом концерте Фёдор исполнит композици собственного сочинения из уже изданных альбомов, а также совершенно новые работы. Только рояль и эмоции…", - говорится в сообщении организаторов.

Билеты можно заказать здесь.