Ростуризм не видит перспектив для выездного туризма этим летом

Руководитель российского Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова рассказала о перспективах выездного туризма этим летом.
Сейчас никто не может назвать сроки возобновления международного туризма, так как туристов из России пока не готовы принимать за рубежом, отметила Догузова. "Сейчас никто не может назвать сроки возобновления международного туризма. Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом. Мы не знаем, будет вторая волна коронавируса или не будет. Мы делаем все возможное, чтобы у наших туристов состоялся отдых внутри страны. Но пока я не вижу перспектив для выездного туризма на это лето", - сказала она на онлайн-встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме. Её слова приводит «Интерфакс».
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок за границу и провести лето в России. По словам Догузовой, как только правительство убедится, что Россия и ее граждане находятся в безопасности, а границы будут готовы к открытию, никто не станет удерживать россиян от отдыха за рубежом.Темы: Русская Испания Туризм