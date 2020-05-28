Консульский отдел посольства РФ в Испании возобновляет приём граждан

Консульский отдел посольства РФ в Испании с 1 июня возобновляет приём граждан по вопросам, не терпящим отлагательства.
Как говорится в сообщении посольства, консульский отдел начнёт приём граждан по вопросам оформления и выдачи загранпаспортов, а также по вопросам нотариата и оформления гражданства детям только в срочных, не терпящих отлагательства случаях. В приоритетном порядке услуги будут оказываться тем гражданам, которые были записаны на прием в период с 16 марта марта по настоящее время.
«Обращаем внимание на то, что в соответствии с правилами страны пребывания, перемещение между провинциями Испании ограничено. Призываем не нарушать это и другие требования испанских властей, введённые в связи с пандемией COVID-19. Вход на территорию Консульского отдела разрешен только в масках и перчатках, при соблюдении социальной дистанции», - уточнили в посольстве.Темы: Русская Испания