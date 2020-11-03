Россиянка заказала по почте из Испании гашиш, каннабис и другие наркотики

Саратовская таможня пресекла контрабанду наркотиков из Испании, говорится в сообщении пресс-службе ведомства.
В отношении жительницы Саратовской области возбуждено уголовное дело. Её обвиняют в контрабанде наркотиков с использованием международных почтовых отправлений.
«В присланной бандероли были обнаружены и изъяты полимерные пакеты, с содержанием веществ растительного и химического происхождения. По результатам исследования представленных объектов, в их составе обнаружены наркотические средства, а именно: гашиш, каннабис, мефедрон, МДМА и психотропное вещество – кетамин», — сообщает пресс-служба.
Вскоре россиянку задержали. «По месту жительства получателя международного почтового отправления, в рамках проведения по уголовному делу неотложных следственных действий, проведен обыск. В доме, теплице и бане адресата были обнаружены помещения, оборудованные для выращивания конопли и средства для употребления наркотиков. Кроме того, обнаружены многочисленные бумажные свертки и чашки с марихуаной, весы, что свидетельствует о приготовлении к сбыту», - добавили в ведомстве.Темы: Русская Испания