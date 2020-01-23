Россиянка отсудила у турфирмы 280 тыс. рублей за сорванный отдых в Испании

Жительница Петербурга получит более 280 тыс. рублей от ООО «Туроператор Планета» за отмену отдыха в Испании.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в мае 2018 года женщина подписала с турфирмой договор и заплатила около 112 тыс. рублей. Однако документы на поездку оформлены не были, менеджера уволили, а деньги на счета туроператора не поступили.
Ленинский районный суд встал на сторону потерпевшей и обязал турфирму выплатить ей 284 тыс. рублей — компенсацию материального и морального вреда, а также штраф.Темы: Русская Испания Туризм