Украинец стал жертвой непогоды в Валенсии

Тело 55-летнего гражданина Украины обнаружено недалеко от торгового центра в муниципалитете Каркахенте (Валенсия). По данным информационного агентства Europa Press, которое ссылается на источники в Гражданской гвардии, причиной смерти, скорее всего, стало переохлаждение, учитывая, что не обнаружено никаких признаков насильственной смерти. Тем не менее, точные обстоятельства смерти ещё предстоит установить.

Ранее сообщалось ещё о четырёх жертвах «Глории». В провинции Валенсия было найдено тело 71-летнего пенсионера. Его обнаружили лежащим в снегу в труднодоступной местности в районе муниципалитета Мохенте. Он погиб от холода. Ещё одной жертвой непогоды стал 63-летний мужчина из Авилы. В воскресенье он работал у себя в огороде. Порыв ветра снёс фрагмент кровли, который попал ему в голову. Тело пенсионера нашли в понедельник. В Гандии (Валенсия) погибла бездомная женщина, которая спала в парке. Ещё одного мужчину насмерть сбил автомобиль из-за снегопада. Это произошло в тот момент, когда он ставил цепи на свою машину.