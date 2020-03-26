Россия останавливает авиасообщение с другими странами

С 7 марта будут приостановлены все международные авиарейсы из России — и регулярные, и чартерные. Исключением могут быть только самолёты, возвращающие россиян домой из других стран. Соответствующее решение принял Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ.
Все прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой будут проходить первоначальное тестирование на наличие инфекции прямо в аэропорту. Им будут мерить температуру тела, брать материал для анализов, а также вручать постановление главного государственного санитарного врача о самоизоляции на дому на 14 дней.
«Обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям Правительства Российской Федерации», — сказано в документе.
Темы: Русская Испания В мире